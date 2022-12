‘Libera dal ciclo’, di Flavia Fazi, con le illustrazioni di Virginia Taroni

Una mattina come tante, a casa di un’amichetta di scuola dove si era fermata a dormire, Libera va al bagno e le succede qualcosa che non si aspettava, di assurdo! Si trova da un momento all’altro proiettata e costretta ad affrontare questo famosissimo ‘ciclo2. Ecco il secondo libro di Flavia Fazi dopo il successo di Libera e il Signor Lavoro.

Ma davvero Libera così ‘diventa una signorina’? E poi ‘diventare signorina’ che modo orrendo di parlare del ciclo! Che parole inadatte e superate… Libera non sopporta di ‘diventare una signorina!’

Libera dal ciclo è un libro per ragazze e giovani donne ma anche, o forse ancora di più, per uomini e ragazzi, i quali sono abituati a pensare che il ciclo femminile non li riguardi… ma tutto ciò che riguarda gli altri riguarda anche noi!

Un libro che affronta in modo nuovo, divertente e radicale, uno di temi più importanti per le giovani ragazze.

Flavia Fazi nasce a Roma nel 1991. È assistente sociale e da anni lavora con ragazzi e bambini. Ha esplorato e attraversato le palestre popolari e gli spazi sociali. Studia grafologia e costruisce giochi enigmistici. Questo è il suo secondo libro con Momo e con Libera dopo Libera e il Signor Lavoro.

Virginia Taroni illustratrice freelance. Diplomata in Scenografia all’Accademia di Belle Arti di Roma.

Libera dal ciclo

Flavia Fazi

Momo edizioni

ISBN 9791280298164

Pag. 96 - 8,00 €