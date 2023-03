‘Liberi di volare’, di Ludina Barzini

Sandy è una donna non più giovane ma innamorata della vita. Ha un matrimonio finito alle spalle e due figli che vivono lontani – negli Stati Uniti e in Svizzera – uno dei quali sta per renderla nonna e l’altro è in procinto di sposarsi. Nonostante sia in pensione, è ancora impegnata in un lavoro che la appassiona: organizza prestigiose esposizioni d’arte. La sua vita scorre serenamente. Ma, in questa vita ricca di incontri interessanti, manca una cosa, Sandy vorrebbe tornare a innamorarsi, vivere una passione sincera e travolgente. L’occasione arriva, del tutto inaspettata, durante l’organizzazione di una mostra in Vaticano. In Liberi di volare Ludina Barzini delinea un personaggio ricco di sfaccettature: ancora femmina, ma nonna, manager di successo in campo artistico. Il ritratto di una donna volitiva e dell’alta borghesia cui appartiene in un equilibrio sapiente tra mondanità e vita privata.

Liberi di volare

Ludina Barzini

Baldini e Castoldi

ISBN 9791254940341

Pag. 320 - 20,00 €