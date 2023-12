I 3 libri più venduti su Amazon hanno una cosa in comune: la cacca

I tre libri più venduti in Italia su Amazon hanno un elemento comune: la cacca. Al momento, la classifica dei best seller nel nostro Paese parla chiaro e vede nelle prime tre posizioni libri di cui, per espressa intenzione degli autori, si dovrebbe godere proprio durante l'atto del defecare. E i titoli vi fanno chiaro riferimento, con produzioni che ricordano "La settimana enigmistica". Il successo è evidente: questi libri hanno superato autori decisamente più frequenti da trovare in cima alle classifiche o nuove "rivelazioni" come il generale Vannacci. E le numerose recensioni positive lo confermano.

I titoli dei libri sulla cacca che superano anche Vannacci

I titoli, in ordine: "Quiz da fare mentre fai la cacca", "Crimini e misteri da risolvere mentre fai la cacca", "Enigmi da risolvere mentre fai la cacca". Questi libri si sono presi la testa della classifica, superando autori abituati ai vertici delle vendite, come Fabio Volo e Donato Carrisi, o altri che hanno debuttato da poco al primo posto come il generale Vannacci con il suo "Mondo al contrario".

Pur trattando lo stesso tema, i libri hanno autori ed editori differenti. Ad esempio, il primo è a firma di Nathan Haselbauer (Newton compton editori) e contiene 201 quiz, "da affrontare senza alcun bisogno di carta e penna e pensati per poter essere risolti in non più di due minuti. Un ottimo modo di impiegare il tempo mentre si è in coda, mentre si aspetta un caffè al bancone... o mentre si è in bagno", si legge nella descrizione del libro.

Le recensioni sono estremamente positive: da diversi utenti i libri vengono definiti "regali simpatici per amici e parenti", e molti sottolineano la difficoltà dei giochi proposti: "Sta facendo divertire (e scervellare!) tutti in famiglia e penso che lo regalerò anche ad altri... Ma, col cavolo che si tratta di quiz semplici da risolvere in due minuti senza carta e penna... E non stimola le feci .. ma la stitichezza!".

Libri di questo tipo potrebbero essere regalati per scherzo ma per alcuni i quiz proposti sono dei "veri e propri problemi matematici", che non si prestano all'occasione. Molti sottolineano che i libri sono stati utili per staccarsi dallo smartphone e che in generale sono stati apprezzati da chi li ha ricevuti.

Non ci sono ulteriori dati di vendita dei libri in questione. Amazon spiega che la classifica dei Best Sellerviene stilata in base alle vendite e aggiornata con frequenza per mostrare quelle più recenti e lo storico delle vendite di tutti gli articoli disponibili nel sito. "La classifica dei Best Seller è un buon indicatore del successo complessivo di un articolo, ma non indica necessariamente la performance di vendita dell'articolo rispetto ad articoli simili", precisa Amazon. Tuttavia, i libri sulla cacca sono lì e vengono apprezzati dagli utenti.