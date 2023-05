‘Lilli e Max hanno paura del buio’, di Dominique de Saint Mars e illustrato da Serge Bloch

Lilli e Max non vogliono ammetterlo: hanno paura del buio! Per combatterla, le provano tutte: lasciare una luce accesa, dormire con Pulce e Pompon, giocare nell’oscurità… Una storia che parla dell’ancestrale paura del buio di adulti e bambini. L’immaginazione si scatena quando il cervello non riesce più a interpretare ciò che lo circonda. Ci si può rassicurare parlando delle proprie paure e distraendosi con pensieri piacevoli, mostri gentili e libri divertenti.

Lilli e Max hanno paura del buio

Dominique de Saint Mars

Calligram

ISBN 9782940728190

Pag. 48 – 5,90 €, illustrato, età 6 - 12