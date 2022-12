‘Lincoln Highway’, di Amor Towles

Nel giugno del 1954, il diciottenne Emmett Watson viene riaccompagnato a casa sua, in Nebraska, dal direttore del carcere minorile dove ha scontato quindici mesi. La madre se n’è andata da tempo, il padre è morto da poco e la fattoria di famiglia è stata pignorata. A Emmett rimangono solo una Studebaker del ‘48, tremila dollari e il fratellino Billy. L’intenzione di Emmett è quella di partire con Billy e percorrere l’intera Lincoln Highway per ritrovare la madre a San Francisco. Un evento imprevisto porterà invece i fratelli a intraprendere un rocambolesco viaggio nella direzione opposta, verso New York. Un romanzo di impareggiabile bellezza dall'autore di Un gentiluomo a Mosca.

Lincoln Highway

Amor Towles

Neri Pozza

ISBN 9788854523814

Pag. 634 - 19,00 €