Dal web in fumetteria, la serie di Giulia Zucca che mischia erotismo e umorismo

Loon, una delle serie italiane inedite più attese, è arrivata in anteprima a Lucca Comics & Games 2022 con il suo numero uno. I personaggi fenomeno del web, nati dalla penna di Giulia Zucca, diventano una storia in due volumi edita da da Panini Comics, densa di malizia, magia e mistero. Il primo volume, disponibile anche con una cover variant disegnata da Mirka Andolfo, è uscito il 27 ottobre in libreria, fumetteria e su panini.it.

Loon: di cosa parla

Bellissima, letale e con un carattere intrigante come i suoi splendidi e lunghi capelli color pastello, Loon è uno spirito libero che non ricorda nulla del proprio passato. Assieme all’elfo oscuro Eban, viaggia per recuperare la memoria persa, anche se lei è interessata molto di più a sedurlo. Una storia con un tocco erotico intrecciato a doppio filo a un sapiente umorismo, un’avventura dai molti volti in cui ogni personaggio è parte di un quadro tutto da svelare. Nata come serie di vignette che ha riscosso un successo immediato sul web, la seducente avventura di Giulia Zucca è un mix di erotismo, magia e oscuri segreti.

Giulia 'Nekucciola' Zucca

Giulia Zucca, in arte 'Nekucciola' nasce a Roma nel 1987. Dopo aver frequentato il liceo artistico, si laurea all'Accademia di Belle Arti e successivamente frequenta corsi di colorazione digitale e workshop di fumetto. Nel 2013 fa il suo esordio all'interno dell'editoria con il manga PannaCotta e, parallelamente, disegna copertine video per il canale youtube Parliamo di Videogiochi. Collabora successivamente con InnTale disegnando le storie a fumetti di Luxastra pubblicate da Tatailab e comincia il suo percorso con Panini Comics lavorando a Il manuale del fuorisede di Casa Surace.

Tuttora lavora per Webtoon con la serie Smity and Majesty e quando non è oppressa dalle scadenze le piace fare dirette streaming sul suo canale Twitch. Giulia adora i video di animali buffi, mangiare e ama spasmodicamente immaginare, disegnare e pubblicare storie da condividere con i suoi lettori.

La cover