La signorina Crovato è diventata grande. Adesso lavora stabilmente per la Biennale organizzando le principali manifestazioni culturali in città. Intanto, nella sua vita privata, la morte dell'amatissimo padre porta con sé inevitabili conseguenze e Luciana, in cerca di sicurezze, decide di accettare un insolito patto matrimoniale, fatto d'amore e d'amicizia. In seguito a questi avvenimenti, è costretta a lasciare la Biennale ma grazie alla sua tenacia e a un pizzico di fortuna, riuscirà a ricostruire la sua vita finché una notizia del tutto inaspettata la porterà a fare scelte coraggiose e impegnative.

Dentro la vita

di Luciana Boccardi

Fazi Editore

ISBN 9791259671202

Pag. 302 – 18,00 €