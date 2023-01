‘Magnificat’, di Sonia Aggio

È il 1951. In un piccolo casolare nella campagna del Polesine, vivono Norma e Nilde, due cugine cresciute come se fossero sorelle dopo che un bombardamento durante la guerra ha ucciso le loro madri. Il legame indissolubile che lega le due giovani verrà messo a dura prova da inquietanti apparizioni e inspiegabili fughe in una storia perturbante fatta di assenze e di mistero. Sullo sfondo, una terra magnetica, insidiosa come il fiume che la attraversa, quel Po che la rende fertile ma che talvolta la travolge per riprendersi tutto. Un libro intenso e visionario in grado di scandagliare i segreti della natura e dell’animo umano. Lo straordinario esordio di una giovanissima autrice.

Magnificat

Sonia Aggio

Fazi

ISBN 9791259671424

Pag. 202 – 17,00 €