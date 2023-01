“Mai più sole” contro la violenza sessuale, di Nadia Maria Filippini

Una vicenda che ha segnato uno snodo nella lotta contro la violenza sulle donne. La prima manifestazione femminista in un processo per stupro, a Verona nel 1976: il movimento, d’intesa con la parte civile, chiede il dibattimento a porte aperte e trasforma il processo in un’azione di denuncia contro la parzialità dei giudici e la cultura solidale con lo stupro. L’impatto mediatico della vicenda, seguita per la prima volta anche dalla Rai, porta il tema della violenza di genere al centro del dibattito pubblico e inaugurano una stagione di mobilitazioni e iniziative, con l’apertura di centri antiviolenza e la modifica del codice Rocco, che ancora derubricava lo stupro come reato contro la morale.

“Mai più sole” contro la violenza sessuale

Nadia Maria Filippini

Viella

