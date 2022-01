Una Crudelia 'inedita': il passato della villain Disney diventa un fumetto

'Crudelia - Nero, Bianco e Rosso': esce in libreria per Panini Comics un manga da collezione con inediti retroscena di un personaggio diventato iconico a partire dagli anni '60, quando apparve per la prima volta nel classico Disney 'La carica dei 101'.

Genio e sregolatezza, moda e vita londinese sono gli ingredienti del fumetto, scritto e disegnato da Hachi Ishie, che porterà i lettori nelle strade della capitale inglese degli anni ’70, per raccontare alcuni degli episodi della vita di Estella Miller, vero nome di Cruella, interpretata da Emma Stone nel recente film Disney 'Crudelia'.

La trama del fumetto

Nonostante tutto sembri remare contro di lei, Estella possiede tutte quelle caratteristiche che davvero servono per sfondare: talento, arroganza e un’ineguagliabile sfacciataggine. Dovrà riuscire a tirarle fuori per farcela e realizzare le sue ambizioni, mentre fa la ladruncola assieme ai suoi amici Horace e Jasper lungo le strade di Londra, prima che prenda il sopravvento l’infame diva Cruella, pronta a fermare chiunque ostacoli il suo cammino. Dentro di lei, infatti, c’è un lato oscuro, geniale e creativo pronto a emergere e a travolgere ogni cosa.

L'autore

Hachi Ishie è una mangaka di origini giapponesi conosciuta per la sua serie originale Rojiura Brothers. 'Crudelia – Nero, Bianco e Rosso è la sua prima pubblicazione, realizzata originariamente per gli Stati Uniti.

La copertina