Archibald Wilson, licenza n. 2506, ha cominciato a investigare quando aveva l’età dei suoi lettori, rimanendo coinvolto, suo malgrado, in alcuni incredibili casi. Sarà proprio lui, oggi ispettore di polizia con il pallino per la scrittura, a raccontare il suo avvincente passato ai giovani lettori: sette avventure, raccontate in prima persona, con tanto di segreti succulenti e dettagli cruenti.

"Mani in alto! Sette storie nere tutte da ridere"

di Pedro Mañas e David Sierra Listón (illustratore)

Lapis

ISBN 9788878748880

Pag. 252 – 12,90 € illustrato, età 9 +