‘Mani vuote’, di Saverio Strati

Mani vuote è la storia tragica e epica al contempo, di Emilio, che conosciamo a partire dagli anni duri dell’infanzia. Un’infanzia che, in realtà, non ha mai avuto. Scaraventato com’è stato, da subito, nel mondo e nella realtà degli adulti. Una realtà fatta di lavoro durissimo, di miseria, di riti sociali in cui la sopraffazione, la violenza, la mafia dei pensieri e delle azioni, dettano legge. Emilio vuole andarsene da questa terra dura e crudele, dalle sue logiche e dalla sua miseria. Una storia universale e attualissima di una cultura e di un sistema di rapporti di un meridione che, ancora oggi, davvero in pochi sono autenticamente interessati a conoscere e comprendere.

Mani vuote

Saverio Strati

Rubbettino

ISBN 9788849868081

Pag. 320 – 16,00 €