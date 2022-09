"Mariti e mogli", il romanzo di Ivy Compton-Burnett sull'amara vita matrimoniale

Perfidissima e cattivissima, maestra di intrecci minimali quanto spietati, genio del dialogo, Ivy Compton-Burnett, nata nel 1884 e morta nel 1969, fu autrice molto amata dal pubblico, ma ancor più dagli altri scrittori. Al punto che Virginia Woolf, una che aveva le idee molto chiare sul proprio valore, confessava di ritenere la sua opera «di gran lunga inferiore alla verità amara e alla grande originalità di Miss Compton-Burnett». Incuriositi? E allora fa per voi questo Mariti e mogli appena uscito da Fazi, che un po’ per volta i romanzi di Compton-Burnett li sta pubblicando tutti.

Impossibile raccontare in poche parole la vicenda. Basti sapere che la protagonista Harriett Haslam, è abitata da un equanime odio per il mondo tutto e tormentata da un’insonnia devastante, che il povero Godfrey è un esemplare marito-vittima e che i quattro figli sono i principali, anche se riottosi, destinatari della furia materna. Basti sapere che ci saranno un tentativo di suicidio, e una serie di sgradevolissime sorprese per Harriet, al ritorno dai sei mesi di ricovero in una casa di cura. Approfittando della sua assenza, infatti, tutti, persino Godfrey, hanno deciso di fare di testa loro…

Mariti e mogli

Ivy Compton-Burnett

Fazi

ISBN 9788893253826

Pag. 326 – 19,00 €