‘Mary’, di Anne Eekhout

Cinque giovani, una casa sul lago, un anno senza estate, serate in compagnia di vino e laudano a raccontarsi storie di fantasmi: sono le premesse per la nascita di una creatura mostruosa che abiterà gli incubi di generazioni e cambierà la letteratura moderna. Anne Eekhout dà vita a Mary Shelley e al suo Frankenstein, in un romanzo bellissimo e accurato che esplora gli abissi della mente umana, il tormento umano e artistico di una grande donna e il potere della creatività.

Mary

Anne Eekhout

Neri Pozza

ISBN 9788854526501

Pag. 336 – 19,00 €