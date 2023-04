‘Mathematica’, di David Bessis

Questo libro aspira a cambiare il vostro modo di vedere il mondo. Non è solo un’avventura personale. È un’avventura collettiva, una delle più antiche e potenti che esistano. È iniziata nella preistoria da una manciata di esseri umani, e continua ancora oggi a trasformare la nostra civiltà, il nostro linguaggio e il nostro pensiero. Le scienze matematiche plasmano il mondo. Sono uno strumento di potere e di dominio. Ma per coloro che la vivono, l’avventura matematica è soprattutto un’esperienza interiore, una ricerca dei sensi e dello spirito. Questa esperienza ha ben poco a che fare con tutto ciò che ci insegnano a scuola. Per certi versi è una forma di chiaroveggenza, uno stato di estrema lucidità di pensiero; per altri, è quasi l’estensione di quei processi misteriosi che, nella nostra prima infanzia, ci hanno permesso di imparare a parlare. Capire la matematica è seguire un percorso segreto che ci riporta alla plasticità della nostra mente infantile: significa imparare a riattivarla e a renderla una facoltà naturale; in altre parole, a farla vivere.

David Bessis (1971) è un matematico francese formatosi all’École normale superieure, che ha insegnato a Yale ed è stato ricercatore al Centre national de la recherche scientifique. Attualmente dirige una società specializzata in intelligenza artificiale. Mathematica è il suo terzo libro.

Mathematica

David Bessis

Neri Pozza

ISBN 9788854526259

Pag. 288 - 19,00 €