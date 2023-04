‘Max e Kofi sono amici’, di Dominique de Saint Mars e illustrazioni di Serge Bloch

All’intervallo, Koffi viene insultato perché è nero, e Max, che è suo amico, non può certo far finta di niente. Come risolveranno la questione?

In questo libro si parla di amicizia e fraternità che uniscono gli uomini, e del razzismo che li divide, ma questa storia per bambini aiuta a far capire che se cerchiamo di conoscere la vita e il passato degli altri abbiamo meno paura, anzi se ci lasciamo guidare dal cuore, aggiunge ricchezza.

Max e Kofi sono amici

Dominique de Saint Mars

Calligram

ISBN 9782940728039

Pag. 48 – 5,90 €, illustrato, età 7+