"Max vuole salvare gli animali" di Dominique de Saint Mars e Serge Bloch

Dopo aver fatto una ricerca sulla biodiversità, Max pensa solo a salvare gli animali. Lilli lo prende in giro e preferisce divertirsi le amiche… Una storia sul rispetto per l’ambiente e per gli animali per capire che possiamo e dobbiamo consumare meno e meglio per contribuire alla difesa del nostro pianeta. Un bambino non può risolvere tutto da solo, ma può imparare a conoscere e amare la natura.

Calligram

ISBN 9782940728107

Pag. 48 – 5.90 €, illustrato, età 6 - 12