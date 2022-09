Maya Angelou in libreria con 'Io so perché canta l'uccello in gabbia'

Descrivendo i primi anni della sua straordinaria esistenza, Maya Angelou vi celebra la voglia di vivere e la disarmante sensibilità di una bambina e poi di un’adolescente nera nell’America razzista del secolo scorso. Il libro muove dal trasferimento di Maya e di suo fratello Bailey nel profondo Sud dell’Arkansas, a casa della nonna. Nell’America degli anni Trenta, eroi e orchi, incanti e orrori accompagnano l’esistenza di una bambina di colore. Opera magnifica, fatta di urla, suoni, passioni, crudeltà e coraggio senza limiti, Io so perché canta l’uccello in gabbia è la storia di una ragazzina capace di lasciarsi alle spalle la sofferenza costruendo con orgoglio e ostinazione la propria vita.

