In questo manuale, attingendo alla propria esperienza di paziente oncologico, a cinquant’anni di lavoro come medico e allo zen, l’Autrice spiega come applicare i saggi consigli zen per vivere un’esistenza sana e ordinata. Unisce la sua vasta esperienza di medico con la pratica dello zen e con il kung fu, sviluppando un approccio sistematico mirato a ottenere un ottimo stato di salute, creando altresì uno stile di vita adatto al suo mantenimento. Fornisce consigli pratici per alleviare i disturbi più comuni (sindrome dell’intestino irritabile, ernia del disco, dolori alle gambe e alla schiena, ipertensione, asma e molti altri) e salvaguardare al meglio la propria salute.



Medicina Zen

Shi Xinggui

