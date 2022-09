"Memorie dell’insurrezione di Varsavia" di Miron Białoszewski

Il 1° agosto 1944, per le strade di Varsavia la gente è in subbuglio: si parla di soldati nazisti ammazzati, di «carri armati grossi come case», e le detonazioni echeggiano ben presto più forti e vicine di quelle provenienti dal fronte. Organizzata dal movimento di resistenza nazionalista, l’insurrezione di Varsavia si rivelerà un catastrofico errore politico e militare: 25.000 insorti e 200.000 civili uccisi, la città letteralmente rasa al suolo, e molti dei reduci, bollati dalla propaganda stalinista come «luridi giullari della reazione», scompariranno nei gulag. Solo a distanza di oltre vent’anni Miron Bia?oszewski riuscirà a scrivere di quella tragedia.

Memorie dell’insurrezione di Varsavia

di Miron Bia?oszewski

Adelphiì

ISBN 9788845935398

Pag. 322 – 22,00 €, illustrato