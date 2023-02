‘Meraviglioso’, di Gay Wegerif

Ci sono parole che meritano di entrare nel nostro vocabolario, ma soprattutto nella nostra immaginazione, sin da quando siamo piccoli. Le più straordinarie sono quelle che riescono a farlo entrando in punta di piedi e conquistandosi, piano piano e come per magia, un posto d’onore nel nostro cuore. Una di queste parole preziose è “meraviglioso”.

Ci sono tantissimi modi per rendere possibile questo incredibile incantesimo. E i libri sono sempre stati dei grandi complici in questo. Un bel viaggio, dove la missione è più importante della sua destinazione (che può anche rimanere sconosciuta), è quello che ci offre Gay Wegerif, che con Meraviglioso, apre le porte a una parola speciale, a un mondo in grado di stupire grandi e piccini.

«Chi è meraviglioso?» - Chiede ai suoi piccoli lettori l’illustratrice e autrice scozzese, in ogni pagina e tra i suoi disegni, utilizzando pochissime parole. «Sono io!» - Rispondono sempre i personaggi che s’incontrano sul percorso. Uno alla volta, compaiono, quasi mimetizzandosi nell’ambiente in cui vivono, un cavallo, un pesciolino, un coniglietto, un uccellino e una farfalla. Trovarli è la parte più bella del gioco, ma forse la vera sfida è un’altra: in questa divertente ricerca il piccolo lettore/osservatore è invitato a esplorare mondi ancora più sconosciuti di quelli che visualizza. Bastano davvero poche pennellate affinché le immagini di Gay prendano forma, per donarci un paesaggio minimalista, ma fortemente evocativo e dai colori vivaci.

In questo breve, ma intenso viaggio, in cui sono tante le suggestioni, il bambino scopre la bellezza di ciò che caratterizza il protagonista di ogni illustrazione, in parte identificandosi: lo cerca, stimolato dal gioco, e con “lui” esulta quando lo trova. Sono tanti “io” quelli pronunciati, quasi come un mantra, per poi fondersi in un meraviglioso “noi”.



Bastano solo poche pagine per vivere pienamente l’atmosfera magica di questo libro illustrato, e cogliere il messaggio che ci vuole regalare Gay Wegerif.

Un grande inno all’immaginazione è Meraviglioso, che prima ancora di essere un libro è un luogo incantato per la mente dei più piccini, dove l’unicità del singolo viene celebrata con gioia, per poi rivelarsi in tutta la sua grandezza, nella pienezza della comunità, quella dove tanti piccoli e divertenti “io” convivono. Quale modo migliore per parlare delle nostre differenze che, una volta messe insieme, possono avere la forza di creare una grande armonia?

Meraviglioso è una storia che nella sua semplicità esprime tutta la sua potenza. Raccontata e tratteggiata con grande slancio poetico, attraverso gli occhi di una sognatrice dalle radici sudafricane, che oggi vive con la sua famiglia nelle selvagge isole Shetland. Una grande artista che ha dentro di sé tutta la gioia e lo stupore che occorrono per decantare la bellezza della vita, partendo proprio dalla natura e da tutte le piccole cose che essa ci regala ogni giorno. Non è già questa, forse, una cosa meravigliosa?

Meraviglioso

Gay Wegerif

Lapis

ISBN 9788878748613

Pag. 32 - 13,00 €, età 3+