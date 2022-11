‘Metazoa’ di Peter Godfrey-Smith

Come in Altre menti, Peter Godfrey-Smith ci invita a seguirlo negli oceani: questa volta lo sguardo va ai metazoi, gli organismi pluricellulari il cui percorso evolutivo, cominciato oltre mezzo miliardo di anni fa, ha incanalato l’intera storia della vita animale fino ai primati e a Homo sapiens. I protagonisti sono organismi delle profondità marine, a partire dalle stupefacenti «spugne di vetro» per arrivare alle sorprendenti cubomeduse con i loro archeo-corredi oculari, e ai «coralli molli», simili a «foreste di minuscole mani» e a scenari a noi sempre più prossimi, come le decisive transizioni cinetiche, dal «nuotare» allo «strisciare» in certi vermi, biologiche e sociali.

Metazoa

Peter Godfrey-Smith

Adelphi

ISBN 9788845936210

Pag. 411 – 25,00 €, illustrato