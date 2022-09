L’accessorio indispensabile… non solo per le milanesi. C’è una cosa che la milanese ama sopra ogni altra: organizzarsi. Deve essere sempre sul pezzo e non può mancare una ricorrenza o un appuntamento della fitta stagione sociale. L’agenda per lei è più che indispensabile: è uno stile di vita. Ma l’Agenda della milanese non è solo planner: è ricchissima di contenuti: dal detox di gennaio alle decorazioni natalizie, dai suggerimenti per ristoranti ai cocktail, dai film allo shopping, dai libri al giardinaggio sul balcone. A ogni mese, poi, la sua immancabile “to-do-list”, e per ogni mese una ricetta regalata da una vera protagonista della vita mondana meneghina. E tutto il resto… lo scriverete voi!

L’agenda della milanese

di Michela Proietti

Solferino

ISBN 9788828207009

Pag. 320 – 17,00 €, illustrato