‘Milly Vodović’, di Nastasia Rugani

Dall’alto dei suoi dodici anni Milly non ha paura di niente. E soprattutto non ha paura di affrontare Swan Cooper, che bullizza suo fratello Almaz, a Birdtown, in un’America razzista e crudele. Quando pochi giorni dopo Almaz viene ucciso, nessuno si preoccupa del lutto di una famiglia musulmana fuggita dalla guerra in Bosnia. Ma Milly si rifiuta di lasciar morire la memoria del fratello e cerca giustizia.

Milly Vodovi?

Nastasia Rugani

La Nuova Frontiera Junior

ISBN 9788883734311

Pag. 192 – 16,50 €, età 12+