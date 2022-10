Miss Guggenheim di Leah Hayden

Marsiglia, 1941. Peggy Guggenheim è già nota in tutti gli atelier di Parigi. Innamorata delle avanguardie, è in città per incontrare il pittore Max Ernst. Peggy e Max sanno che la situazione in Europa non è più sicura, soprattutto per un’ebrea. Ma organizzare l’espatrio per Miss Guggenheim significa strappare alla confisca e al bando l’«arte degenerata», come viene definita l’avanguardia dai nazisti. Attraverso un rocambolesco viaggio oltreoceano, con i capolavori dell’arte avvolti nelle lenzuola, etichettati come ‘articoli per la casa’, l’eccentrica mecenate farà di tutto per realizzare il suo sogno: trovare negli Stati Uniti un luogo dove le opere della collezione vengano esposte al pubblico.



Miss Guggenheim

Leah Hayden

BEAT

ISBN 9788865598566

Pag. 384 - 19,00 €