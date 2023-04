‘Mitopedia’ di Good Wives and Warriors

I miti e le leggende sono antiche storie tramandate di bocca in bocca, che raccontano di creature magiche e misteriose vissute in mezzo a noi. Facendoci guidare da questa enciclopedia, partiamo per un viaggio mozzafiato tra bestie mostruose o incantevoli, alla scoperta delle loro storie meravigliose

Dietro l’ironico pseudonimo Good Wives and Warriors – che sta per Brave Mogli e Guerriere – si celano due giovani artiste inglesi, writer e scenografe di fama internazionale, che scendono di tanto in tanto dalle alte impalcature su cui dipingono istallazioni all'aperto o nei musei, per dar vita a variopinti libri per ragazzi. Il più geniale per inventiva e congegno è questo Miti Mix col quale esordiscono in Italia.

Mitopedia

Good Wives and Warriors

Donzelli

ISBN 9788855222037

Pag. 128 – 25,00 €, illustrato, età 5+