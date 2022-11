‘Momo in terra straniera’, di Christine Wendt

Momo è un orsetto bianco che vive al Polo nord con i suoi genitori. Ma un giorno la sua famiglia decide di partire per un luogo lontano, ricco di meraviglie da scoprire. Il viaggio dell’orsetto è appena iniziato e già si preannuncia ricco di sorprese. Qui tutto è diverso, gli abitanti di questo paese hanno la pelliccia scura e non mangiano il pesce come lui. Ma Momo non si lascia certo scoraggiare…

Momo in terra straniera

Christine Wendt

Jaca Book

ISBN 9788816575356

Pag. 32 – 16,00 €, illustrato, età 7+