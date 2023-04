È morta Ada d'Adamo, candidata al Premio Strega 2023: il libro resta in gara

È morta Ada d'Adamo, scrittrice appena entrata nella dozzina del Premio Strega 2023 con Come d'aria, il suo romanzo d'esordio pubblicato a gennaio 2023 da Elliot. Malata da tempo, per le sue condizioni non aveva potuto partecipare alla conferenza stampa di annuncio dei dodici libri candidati alla premio letterario. Come da regolamento, il libro, sottolineano a casa Bellonci, resta in gara.

La scomparsa di Ada d'Adamo è stata comunicata dalla casa editrice Elliot: "Siamo molto addolorati per la scomparsa della scrittrice Ada d'Adamo, che da pochi mesi aveva pubblicato con noi il suo meraviglioso 'Come d'aria'. È difficile trovare le parole giuste, ci stringiamo forte ad Alfredo e a Daria, e a tutte le persone a lei care" è stato il messaggio scritto su Facebook a corredo di una foto della scrittrice. I funerali avranno luogo lunedì 3 aprile alle ore 12 nella Chiesa di Sant'Eusebio all'Esquilino a Piazza Vittorio, Roma.

Chi era Ada d'Adamo

Laureata in Discipline dello Spettacolo e diplomata all'Accademia Nazionale di Danza, Ada D'Adamo aveva scritto vari saggi sul teatro e sulla danza contemporanea. Grande esperta di libri per l'infanzia, collaborava come editor con Gallucci. Lascia il marito Alfredo e una figlia, Daria, di cui parla nel suo libro. Come D'aria scritto nell'arco di molti anni, ha ricevuto straordinari e unanimi consensi. Racconta la nascita e i primi anni di vita della figlia Daria, affetta da una grave malattia congenita. Quando la scrittrice ha scoperto di avere un tumore e di doversi curare, la sua principale paura è stata quella di non riuscire ad avere più un contatto fisico con la figlia.

"La morte di Ada D'Adamo ci rattrista profondamente. Non c'è stato il tempo di conoscerla, eppure - dicono allo Strega - l'abbiamo amata grazie al suo libro. Nel presentare al pubblico 'Come d'aria', Elena Stancanelli, che lo ha proposto al Premio Strega, ha detto che 'incontrare questa storia è un dono'. Ecco, è una consolazione sapere che le parole della scrittrice potranno continuare a raggiungere i suoi lettori. Ai suoi cari va l'abbraccio commosso di tutto il Comitato direttivo del premio Strega".