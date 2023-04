‘Mrs England’, di Stacey Halls

Ruby May giunge nello Yorkshire per prendere servizio come bambinaia, presso la famiglia di Mrs England. Ha accettato l’incarico senza batter ciglio. Benché la direttrice dell’istituto le abbia detto che nessuna famiglia è perfetta, gli England, con i loro bambini, la nursery separata dal resto della casa, una fabbrica tessile di proprietà e una grande dimora di campagna, le sono sembrati davvero la famiglia perfetta per una giovane bambinaia alle prime armi.

Romanzo storico dalle atmosfere gotiche, Mrs England è il ritratto di un matrimonio inglese di inizio del Novecento, che cova sotto la cenere delle relazioni fallite le braci dell’inganno e della brama di potere. Sullo sfondo della brughiera dello Yorkshire si staglia così una storia di relazioni malate, di raggiri ma anche di coraggio, con cui Stacey Halls si conferma una delle scrittrici più interessanti e coinvolgenti del nostro tempo. Romanzo accolto alla sua pubblicazione in Inghilterra, da un grande successo di pubblico e critica.

Stacey Halls è nata nel 1989 ed è cresciuta a Rossendale, nel Lancashire. Ha studiato giornalismo alla University of Central Lancashire e ha collaborato con vari quotidiani e riviste, fra cui The Guardian, Stylist, Psychologies, The Independent, The Sun e Fabulous. Mrs England è il suo terzo romanzo.

Mrs England

Stacey Halls

Neri Pozza

ISBN 9788854526853

Pag. 336 - 19,00 €