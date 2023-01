‘Mussolini e il fascismo. Storia, memoria e amnesia’, spiegata da Paul Corner

L’attuale crisi della democrazia rappresentativa accresce l’attrazione verso una politica della “mano forte” e favorisce la deriva verso un nuovo autoritarismo. In questo clima Mussolini e il fascismo stanno acquisendo una rinnovata credibilità, come precursori di sistemi politici che promettono ordine e stabilità. Corner risponde a questa visione nostalgica. Smantella l’immagine di un fascismo lungimirante ed efficiente. Analizza le violenze del regime fascista, ma anche le scelte politiche e sociali che caratterizzarono il Ventennio e che portarono l’Italia al disastro della Seconda guerra mondiale. Dimostra quanto sia stato costoso per l’Italia affidare il potere a un uomo solo: Mussolini.

Mussolini e il fascismo. Storia, memoria e amnesia

Paul Corner

Viella

ISBN 9788833139890

Pag. 164 – 20,00 €