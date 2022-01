Il Nao di Brown: torna in libreria per Bao il capolavoro di Glyn Dillon

Nao Brown è una ragazza hafu, e quindi nata dall'unione di un genitore giapponese e uno non giapponese - nello specifico inglese - che lavora in un negozio di art toys a Londra. Nella capitale, la sua vita scorre costellata di pensieri ossessivo-compulsivi, nella convinzione che il mondo sia diviso tra bianco e nero. La ricerca dell’anima gemella e la meditazione sono le due 'armi' che permetterano alla giovane di considerare in modo differente se stessa e esplorare la variegata gamma di colori dietro cui si nasconde l’animo umano.

'Il Nao di Brown', capolavoro di Glyn Dillon e sua unica graphic novel nel mezzo di una carriera di illustratore e 'costume designer', torna in libreria per Bao Publishing, - che lo portò in Italia nel 2013 - con una sezione inedita di schizzi e disegni preparatori in appendice. Il volume è cartonato, con taglio colore rosso, copertina con debossing e sovraccoperta.

Il romanzo grafico di Dillon parla di sentimenti, illuminazioni e salute mentale, trattate con una profondità e una sensibilità uniche. Un volume molto amato dai lettori, che torna disponibile a catalogo a partire da giovedì 20 gennaio 2022.

La citazione

Sono sicura che i loro occhi mi vedono come l'«artista» carina e stravagante, metà inglese, metà giapponese... per loro sono quella 'esotica'. In pochi sanno che sono un fottuto caso psichiatrico

L'autore

Glyn Dillon, classe 1971, è fumettista, storyboard artist e concept designer inglese. Esordisce nel mondo del fumetto a soli diciassette anni, collaborando per le principali case editrici americane e realizzando i disegni di un numero di 'Sandman' di Neil Gaiman. Nel frattempo inizia la sua carriera di storyboardista e concept artist per film quali 'Kingsman - Secret Service', 'Star Wars - Il risveglio della forza' e 'Star Wars - Rogue One'.