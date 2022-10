Nasce "Via Ozanam", raffinate plaquette di poesia e saggistica

Si chiama ?Via Ozanam?, dal nome della via nel cuore del quartiere romano di Monteverde, il nuovo progetto culturale di poesia, narrativa e saggistica dello scrittore e poeta, Giorgio Ghiotti, insieme al pianista Leonardo Laviola. Libri di piccolo formato (28-32 pagine) firmate dalle più interessanti voci del panorama italiano.

Due le collane ? poesia e chakra - per delle plaquette curate e raffinate che verranno distribuite direttamente in una rete di librerie. Nel simbolo realizzato da Francesca Bianchessi compare il grande pino romano di via Ozanam, uno dei simboli di Monteverde, nel quale molti poeti hanno trovato casa e ispirazione: da Giorgio Caproni a Giovanna Sicari, da Piero Paolo Pasolini ad Attilio Bertolucci, fino ad Antonella Anedda.

?Abbiamo scelto questo albero come nume tutelare delle plaquette perché la poesia, la filosofia e le storie tutte possano crescere e migrare all'ombra della sua folta chioma" spiegano Ghiotti e Laviola, che prevedono sei-sette uscite all'anno. Le prime due pubblicazioni saranno nella collana di poesia: A Lisabetta, Raccontando al fuoco di Anna Cascella Luciani, disponibile dal 26 ottobre, e L'età dell'oro di Giorgio Ghiotti. Tra le uscite previste anche versi inediti di Antonio Veneziani e Valerio Magrelli. La prima uscita della collana chakra sarà, invece, una lunga intervista realizzata da Ghiotti a Patrizia Cavalli, scomparsa lo scorso 21 giugno a Roma.

"La nostra intenzione è stata quella di realizzare dei libri curati nella grafica e nella carta, da portarsi dietro mentre si è in giro" sottolinea Ghiotti. La presentazione di ?Via Ozanam? si terrà a fine ottobre a Lettere Caffè, a Trastevere.