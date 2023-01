Chi si nasconde tra i dadi da gioco? E in mezzo alle cuffie invernali? Qualcuno ci sarà, ma non è certo facile da scovare! Tra mucchi di calzini e montagne di foglie, un gioco di osservazione per rintracciare gli animali mimetizzati… del tutto o quasi!

Nascondino

Silvia Borando

Minibombo

ISBN: 9788898177325

Pag. 40 – 11,90 €, illustrato, età 2+