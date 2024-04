Scelta la dozzina del Premio Strega 2024: i 12 romanzi ancora in gara

È arrivata la tanto attesa sforbiciata ai romanzi proposti dagli Amici della Domenica per il Premio Strega 2024. Tra gli 82 titoli presentati negli scorsi mesi, il comitato direttivo ha scelto la dozzina di opere 'semifinaliste' e quindi ancora in lizza per la vittoria del più importante tra i riconoscimenti letterari italiani. L'annuncio si è tenuto oggi, venerdì 5 aprile, presso la Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano a Roma.

Il prossimo circoletto rosso in calendario è segnato per il 5 giugno, quando sarà proclamata la cinquina finalista al Teatro Romano di Benevento. Appuntamento che precederà di un mese la proclamazione del romanzo vincitore, nella splendida cornice del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia.

Chi sono i 12 finalisti del Premio Strega 2024

Tra i 12 romanzi ci sono alcune sorprese, ma anche diversi titoli attesi. Tra questi Chi dice e chi tace di Chiara Valerio (Sellerio), L'età fragile di Donatella Di Pietrantonio (Einaudi), e Romanzo senza umani di Paolo Di Paolo (Feltrinelli). Einaudi, con due opere selezionate, è l'editore più rappresentato: oltre a Di Pietrantonio, è ancora in gara anche Antonella Lattanzi con Cose che non si raccontano. Di seguito, la dozzina completa:

Sonia Aggio, Nella stanza dell’imperatore (Fazi), proposto da Simona Cives

Adrián N. Bravi, Adelaida (Nutrimenti), proposto da Romana Petri

Paolo Di Paolo, Romanzo senza umani (Feltrinelli), proposto da Gianni Amelio

Donatella Di Pietrantonio, L’età fragile (Einaudi), proposto da Vittorio Lingiardi

Tommaso Giartosio, Autobiogrammatica (minimum fax), proposto da Emanuele Trevi

Antonella Lattanzi, Cose che non si raccontano (Einaudi), proposto da Valeria Parrella

Valentina Mira, Dalla stessa parte mi troverai (SEM), proposto da Franco Di Mare

Melissa Panarello, Storia dei miei soldi (Bompiani), proposto da Nadia Terranova

Daniele Rielli, Il fuoco invisibile. Storia umana di un disastro naturale (Rizzoli), proposto da Antonio Pascale

Raffaella Romagnolo, Aggiustare l’universo (Mondadori), proposto da Lia Levi

Chiara Valerio, Chi dice e chi tace (Sellerio), proposto da Matteo Motolese

Dario Voltolini, Invernale (La nave di Teseo), proposto da Sandro Veronesi.

Non è stata una scelta semplice quella del comitato direttivo, a confermarlo la presidente, Melania G. Mazzucco, che ha spiegato come i giurati, dopo una prima 'potatura', fossero incerti su una quarantina di romanzi. Opere che offrono "un panorama frastagliato e contraddittorio, ma esaustivo, sulla narrativa contemporanea in lingua italiana", ha spiegato Mazzucco, dove abbondano "le narrazioni oblique e non finzionali, composite, di taglio saggistico, memoriale o confessionale".

Tra le opere vagliate dal comitato, anche quelle d'impianto più classico: "Sia d’ambiente contemporaneo sia storico, con una lingua media, spesso intarsiata di dialetto, e un ritmo rapido, talvolta adattato alla serialità televisiva. All’opposto - ha concluso Mazzucco - svariate scritture sperimentali propongono impervie esperienze di lettura, in polemica e apprezzabile attitudine di resistenza alla prepotenza delle mode e del mercato".