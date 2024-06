Sessualità libera e sfrenata in uno dei più grandi casi editoriali degli ultimi anni

Lui, lei, l'altra. È il triangolo amoroso alla base di L'amore è un fiume di Carla Madeira, vero e proprio caso letterario in Brasile, dal 25 giugno disponibile in libreria per Fazi Editore, nella traduzione di Daniele Petruccioli. Opera prima dell'autrice di Belo Horizonte - che nel frattempo ha pubblicato in patria altri due romanzi -, è la storia di un sensuale 'menage a trois' che infrange la morale patriarcale e afferma l'orgoglio di una sessualità libera e sfreneta.

La trama

Lui, Venâncio, e lei, Dalva, si adorano. Lui commette un gesto estremo per gelosia e lei gli toglie la parola, obbligandolo ad andare al bordello per sfogarsi con la prima che capita. L’altra, Lucy, è la prostituta più bella e più desiderata della città, ma non da lui, che la rifiuta sistematicamente, accendendola di una passione furiosa.

Lucy farà di tutto per avere Venâncio, fino a ferire Dalva fisicamente. Ma solo il giorno in cui, per puro caso, le scapperà davanti a Venâncio lo stesso gesto di Dalva prima di fare l’amore con lui, riuscirà ad accecarlo con il suo antico desiderio.

Quella di L'amore è un fiume (Tudo é Rio il titolo originale) è una storia editoriale come se ne vedono poche. Pubblicato inizialmente con una prima tiratura di sole 700 copie, infatti, grazie a un passaparola inarrestabile è arrivato a vendere 300mila copie. Un successo insperato, che ha portato Carla Madeira a essere la scrittrice più venduta in Brasile negli ultimi due anni. Capisaldi del romanzo sono i due personaggi femminili, la loro forza erotica e la capacità di adattamento.

L'autrice

Carla Madeira è nata a Belo Horizonte nel 1964, ha abbandonato gli studi di Matematica e si è laureata in Giornalismo e pubblicità. È stata professoressa di Scrittura pubblicitaria presso l'Università Federale del Minas Gerais ed è socia e direttrice creativa dell’agenzia di comunicazione Lápis Raro. Nel 2014 ha pubblicato il suo primo romanzo, un successo editoriale accolto con entusiasmo da pubblico e critica. Al suo esordio sono seguiti altri due romanzi.

La copertina