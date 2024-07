Vita e missione di Kamala Harris nell'autobiografia "Le nostre verità"

Uscito da più di tre anni (gennaio 2021) per La Nave di Teseo, Le nostre verità, autobiografia di Kamala Harris, torna prepotentemente d'attualità visto l'endorsement ricevuto dall'attuale vicepresidente degli Stati Uniti d'America per sostituire Joe Biden nella corsa alla Casa Bianca. L'ex procuratore generale della California, per ora, ha solo consolidato la sua posizione di favorita tra i democratici, che potrebbe essere confermata nella convention del prossimo agosto.

L'autobiografia di Kamala Harris

Nell'opera, Harris racconta la sua formazione, la sua provenienza, le proprie radici, e al contempo offre un esempio di come i problemi di una società possono essere affrontati, con senso di responsabilità, di giustizia e concretezza. Figlia di immigrati, è cresciuta a Oakland (California), in un ambiente molto sensibile al tema della giustizia sociale. I suoi genitori - uno stimato economista giamaicano e un’apprezzata ricercatrice indiana in campo oncologico - si incontrarono manifestando per i diritti civili quando erano studenti universitari a Berkeley.

Harris stessa ha raccolto il senso di giustizia dei propri genitori: dopo gli studi in economia e scienze politiche, è diventata pubblico ministero e si è affermata come uno dei più innovativi promotori di cambiamento nel sistema giudiziario americano. Nel volgere di pochi anni è stata eletta procuratore distrettuale di San Francisco, e poi procuratore generale della California.

Nota per aver dato voce a chi voce non ha, Kamala Harris ha sempre cercato risposte concrete ai problemi più spinosi della società contemporanea, che fossero lontane dalla retorica o da false alternative. Il suo mantra è essere intelligenti nella lotta alla criminalità, ossia imparare a riconoscere le verità che possono renderci migliori come comunità e sostenerle con tutta la nostra forza. È stata questa la stella polare che l’ha guidata a occuparsi di complessi problemi del suo Paese, come la sanità, la new economy e l'immigrazione.

