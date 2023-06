Batman e Gotham City diventano cupi e terrificanti

Gotham City ogni giorno che passa sembra più tetra e disperata, così Batman compie una scelta definitiva: eliminare per sempre l’identità di Bruce Wayne e indossare maschera e mantello a tempo pieno. Sono questi i presupposti della nuova serie bimestrale Batman: il gargoyle di Gotham, disegnato dal fumettista brasiliano Raphael Granpá. Il primo volume uscirà per Panini Comics il prossimo 16 settembre, in occasione del Batman Day 2023.

Nonostante Batman conosca a menadito le strade di Gotham, presto il Cavaliere Oscuro capirà di conoscere a stento se stesso. C’è un serial killer a piede libero e, sebbene in un primo momento le vittime degli omicidi sembrino casuali, ogni indizio porta Batman sempre più vicino a un’orribile verità: le persone morte sono tutte connesse non solo tra di loro, ma anche a lui. E quando una nuova galleria di nemici, costituita da criminali del tutto depravati, inizierà a emergere dalle profondità della città, Batman dovrà vedersela con la natura stessa del male per affrontare ciò che sta per accadere nella metropoli che ha giurato di proteggere.

"Nei recessi più oscuri della sua essenza"

Spiega Granpá: "Quando vennero introdotte le sue origini in Batman 1, il famoso albo del 1940, Bruce Wayne giurò sull’anima dei suoi genitori morti che si sarebbe vendicato e, spinto da un presagio, divenne Batman. Dal mio punto di vista, questo aspetto poco esplorato riguardante Bruce e le sue convinzioni ha sempre rappresentato il cuore del personaggio, quindi ho deciso di partire da lì per raccontare questa storia mai narrata". Batman: Il gargoyle di Gotham, aggiunge l'autore, esplora "chi è Batman e perché lo è diventato. Mi addentrerò nei recessi più oscuri della sua essenza e darò vita alla mia interpretazione di Batman, realizzando un sogno. Spero sinceramente che i lettori si godano il viaggio".