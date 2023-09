Benedetta Tobagi ha vinto il Premio Campiello 2023

Benedetta Tobagi vince il Premio Campiello 2023 con il romanzo La Resistenza delle donne, edito da Einaudi. La giornalista, scrittrice e conduttrice radiofonica milanese ha ricevuto 90 voti su 288 espressi dalla giuria popolare di lettori anonimi. Al secondo posto si è classificata Silvia Ballestra con La Sibilla - Vita di Joyce Lussu (Laterza), staccata di soli 10 voti. In terza posizione Marta Cai con Centomilioni, edito da Einaudi, con 57 voti, a seguire Tommaso Pincio con Diario di un'estate marziana (Perrone Editore), e Filippo Tuena con In cerca di Pan.

"La dedico alle donne che hanno combattuto"

"Sono stata travolta da questo libro come un fiume - ha dichiarato l'autrice - Ho la sensazione che queste donne mi abbiano portato a spalla fino qui, su questo palco. Vorrei dedicare questo premio prima di tutto alla memoria di queste donne straordinarie che hanno combattuto e non si sono girate dall'altra parte in un momento terribile". La dedica della scrittrice per questa vittoria è andata anche "a tutte le persone che resistono in Italia, nel mondo, nei contesti di lavoro e che cercano di far sentire la propria voce per se stesse e le altre donne".