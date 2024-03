Il ritorno di Camilla Läckberg: la regina del thriller europeo in libreria con 'Il miraggio'

Sarà disponibile in libreria a partire da mercoledì 7 maggio Il miraggio, terzo capitolo della fortunata serie di romanzi nata della fantasia della regina del thriller europeo, Camilla Läckberg, e del celebre mentalista Henrik Fexeus. Il romanzo, tradotto dallo svedese da Laura Cangemi e edito in Italia da Marsilio, segue l'ennesimo caso dell'originale coppia di investigatori formata da Mina Dabiri e Vincet Walder.

La trama

Il ministro della Giustizia svedese riceve una serie di minacce. Nella metropolitana di Stoccolma viene rinvenuto un mucchio di ossa umane che sembrano appartenere allo scheletro di un noto esponente della finanza. Mina Dabiri, agente di polizia ossessionata dai germi e da un passato pesante, si rivolge ancora una volta in cerca di aiuto al mentalista Vincent Walder, esperto di psicologia e comunicazione non verbale, che molti ritengono perfino capace di leggere nel pensiero. Quando nel sottosuolo viene ritrovato un altro mucchio di ossa, l’indagine si complica: agli investigatori il compito di scoprire cosa stia succedendo nei tunnel della capitale svedese e chi, al contempo, stia cercando il ministro.

Gli autori

Camilla Läckberg è tra gli scrittori più letti al mondo, con 35 milioni di copie vendute in oltre 60 paesi. Oltre alla "Trilogia del mentalista", Marsilio ha pubblicato in Italia gli undici libri della serie di Fjällbacka, che hanno ispirato la serie tv Omicidi tra i fiordi, la raccolta di racconti Tempesta di neve e profumo di mandorle e i due romanzi della Storia di Faye, La gabbia dorata e Ali d’argento. Nata e cresciuta a Fjällbacka, vive a Stoccolma con il marito e i quattro figli.

Henrik Fexeus è un mentalista di fama internazionale, docente, conferenziere, performer. Studioso di ipnosi e psicologia, è anche un esperto di comunicazione non verbale. I suoi libri, tradotti in più di 30 lingue, hanno ottenuto numerosi riconoscimenti e venduto oltre un milione di copie. Per Sonzogno è appena uscito I segreti della comunicazione efficace (2024).

La copertina