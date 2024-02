I romanzi proposti per il Premio Strega 2024: sono in tutto 82

È terminata la prima fase del Premio Strega 2024, con 82 romanzi in lingua italiana inclusi in una prima rosa molto allargata. I libri - pubblicati rigorosamente tra il 1° marzo 2023 e il 29 febbraio 2024 - sono stati proposti, come da tradizione, dagli 'Amici della domenica', il nucleo storico che compone la giuria del riconoscimento letterario.

La prossima tappa sarà la selezione della dozzina, che porterà a una sostanziale scrematura dei libri proposti. Il compito spetterà al comitato direttivo, composto da Pietro Abate, Giuseppe D’Avino, Valeria Della Valle, Alberto Foschini, Paolo Giordano, Dacia Maraini, Melania G. Mazzucco, Gabriele Pedullà, Stefano Petrocchi, Marino Sinibaldi e Giovanni Solimine.

Il cronoprogramma è già fissato: l'annuncio dei 12 'semifinalisti' si terrà il prossimo 5 aprile presso la Camera di Commercio di Roma, nella Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano. Seguirà quindi la proclamazione della cinquina finalista, il prossimo 5 giugno, al Teatro Romano di Benevento. L'elezione del vincitore avrà luogo invece al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, il 4 luglio.

Elenco completo dei libri proposti per lo Strega 2024