Chi vince il Premio Strega 2024, questa sera la diretta

Donatela Di Pietrantonio, Dario Voltolini, Chiara Valerio, Paolo Di Paolo, Raffaella Romagnolo, Tommaso Giartosio: sono questi gli scrittori che si contendono il Premio Strega 2024. Dopo la sforbiciata dello scorso mese, che ha ridotto da 12 a 6 i romanzi in lizza, questa sera, nella tradizionale cornice del Museo Nazionale di Villa Giulia a Roma, sarà annunciato il vincitore del più prestigioso premio letterario italiano.

Lo spoglio degli ultimi voti sarà trasmesso in diretta televisiva su Rai 3, a partire dalle 23. A condurre la serata saranno Geppi Cucciari e Pino Strabioli, a cui spetterà il compito di presentare i romanzi finalisti e dialogare con gli autori in gara, in attesa del verdetto finale. Di seguito, i titoli delle opere e i voti ricevuti nella fase preliminare alla finale di questa sera.