Morto il più grande della letteratura mondiale, restano più vive che mai le sue opere

Ventidue maggio 2018, muore Philip Roth. Tredici giugno 2022, muore Cormac McCarthy. Nel giro di poco più di cinque anni, la letteratura americana, anzi mondiale, ha perso (convinzione personale, certo) i maggiori rappresentanti della letteratura contemporanea. Di quei narratori che ne nascono a poche manciate ogni cento anni. Scrittori con percorsi letterari creativi, accomunati da una qualità appartenente a pochissimi, quella di essere dei fuoriclasse.

The most famous unknown writer

Cormac McCarthy, fino a martedì scorso, è stato il più grande romanziere statunitense contemporaneo. Un personaggio lontano dai riflettori, non a caso è stato definito da molti the most famous unknown writer, il più famoso tra gli scrittori sconosciuti. Per due ordini di ragioni, strettamente interconnesse. Da una parte era uomo schivo, che non rilasciava interviste; dall'altra per diversi decenni non è riuscito a emergere sulla scena della narrativa. La vera notorietà è arrivata sedici anni fa, nel 2007, quando i fratelli Coen trasposero sul grande schermo Non è un paese per vecchi, scritto nel 2005, grazie al quale fecero incetta di statuette alla Notte degli Oscar. McCarthy era già salito alla ribalta nel 2006 con La strada, romanzo che gli valse il premio Pulitzer per la narrativa, ma furono i 'fratelli terribili' del cinema americano a consacrarlo davvero. Passano altri sedici anni prima di ritrovare un nuovo McCarthy in libreria: Il confine, uscito in Italia per Einaudi qualche mese fa è una sorta di testamento, primo tomo della diade completata da Stella Maris, già pubblicato negli States, la cui uscita in italiano è prevista per il prossimo mese di settembre.

Non è un paese per vecchi e La strada sono i libri che lo hanno reso celebre, ma è la produzione precedente quella per cui sarà davvero ricordato nei libri di letteratura. Romanzi per i quali è stato scomodato il paragone con William Faulkner e Herman Melville, che poi sono i suoi veri capolavori: Suttree, Meridiano di sangue e la Trilogia della frontiera, composta da Cavalli selvaggi, Oltre il confine e Città della paura. C'è chi dice che anche Il passeggero rientri a pieno titolo, forse un po' a sorpresa, in questo filone privilegiato della sua produzione letteraria (ma non avendolo ancora letto, mi riservo qualsiasi considerazione personale).

Le prime opere di McCarthy, ambientate negli Appalachi, tradiscono un legame piuttosto viscerale con i lavori di Faulkner - premio Nobel per la letteratura nel 1949 -, e non è un caso che l'editor dei primi cinque libri del primo, Albert Erskine, sia stato anche l'editor dell'ultimo romanzo del secondo, The Reveirs. Nel mezzo c'è la sua produzione forse più autentica, rappresentata dalla Trilogia della frontiera, che molto deve comunque ai grandi narratori del primo Novecento, seguita dai romanzi più popolari dei primi anni Duemila. Poi, quello che per molti è stato un ritorno alle origini, dopo tanti anni lontano dalla scena editoriale. Forse un regalo ai propri lettori più affezionati, quelli che lo hanno seguito sin dagli esordi, quelli che lo hanno apprezzato per le opere più recenti e lo hanno amato dopo aver recuperato i romanzi precedenti, quelli che lo hanno riscoperto. Forse il suo testamento per convincere i più scettici sul suo conto, quasi a dire "questo sono io, cominciate ad apprezzarmi per quello che sono stato, perché come me, pochi altri".

McCarthy è morto, ma la sua eredità rimane. Eccome se rimane. Difficile trovare un autore che negli ultimi decenni abbia ispirato la nuova generazione di novelist come è riuscito a fare lui, per quanto la sua possanza letteraria abbia posto in secondo piano il lavoro di scrittori che nel 'maestro' vedevano - e forse continueranno a vedere - la fonte luminosa da cui attingere. Difficile trovare un autore, sempre negli ultimi decenni, più imitato di quanto non lo sia stato lui. E non c'è nulla di strano, è solo la manifestazione dei corsi e ricorsi della letteratura: come gli autori contemporanei trovano ispirazione in McCarthy, così McCarthy trovò ispirazione mai celata in Faulkner e Melville. La differenza sta nello sviluppare quella statura letteraria che, come si diceva poco fa, è propria di pochissimi eletti.

Continua a leggere su Today