Ecco chi è Erin Doom: la scrittrice dei record si svela da Fabio Fazio

L'esordio nel 2017 sulla piattaforma Wattpad, dove ha cominciato a pubblicare i suoi primi racconti. Poi, nel 2022, il grande salto nell'editoria tradizionale con il romanzo 'Fabbricante di Lacrime', vero e proprio caso editoriale, con oltre 500 mila copie vendute, 100 ristampe e cento lunghe settimane stabile nelle classifiche di vendite. Erin Doom, fino a ieri, domenica 14 maggio, non aveva un volto, ma solo uno pseudonimo. Ha scelto il programma di Fabio Fazio 'Che tempo che fa', per svelare la sua identità, tradendo grande emozione alla sua 'prima'.

Matilde, la scrittrice dei record

Si chiama Matilde, l'autrice più amata dai lettori più giovani, ma per il momento non ci sono indicazioni sul suo cognome. "Sono sempre stata una persona molto introversa, molto riservata", ha raccontato a Fazio, spiegando di aver preferito nascondersi dietro a uno pseudonimo per vivere il successo nell'anonimato, "nel modo più confacente alla mia indole". Per la scrittrice è stato un compromesso, ma ad un certo punto si è resa conto che stava perdendo qualcosa, "come la possibilità di incontrare i miei fan'. Da qui, la prima uscita pubblica.

Stavo perdendo qualcosa, come la possibilità di incontrare i miei fan

Anche i genitori, come ha confessato Matilde, hanno scoperto tardi la verità. Nel corso dell'intervista ha quindi parlato un po' del suo privato: "Ho studiato legge e ho iniziato a scrivere durante l'università - ha detto -. Di giorno studiavo e la notte facevo appunti al computer. Ora finalmente i miei non devono più mantenere il segreto: lo sanno solo la mia famiglia e le mie più care amiche, sette persone in tutto".

Sul set del film tratto dal suo primo libro, ha confessato di essersi presentata come la stagista dell'ufficio marketing della casa editrice", e ai firmacopie "sono rimasta nascosta negli sgabuzzini". Ora l'autrice torna in libreria il 16 maggio con 'Stigma,' primo capitolo di una nuova saga che vede protagonisti Mireya e Andras. Un libro che nasce "molti anni fa e ruota intorno a dei valori importanti: amore, amicizia e legami familiari".