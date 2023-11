Torna in libreria "Felicità", edito da Accento di Alessandro Cattelan

Felicita? di Will Ferguson torna in libreria con la prefazione di Diego De Silva e una traduzione aggiornata a cura di Andrea Buzzi. A riportare sugli scaffali l'opera, a vent'anni dalla sua prima pubblicazione, è Accento Edizioni di Alessandro Cattelan; il romanzo fa parte della collana 'Accento grave', quella dedicata a recuperi, riscoperte, testi fuori catalogo o mai tradotti prima, "che è grave manchino nelle librerie italiane", come sottolinea l'editore.

Il romanzo di Ferguson rappresenta ancora oggi, nel 2023, una satira brutale del nostro tempo - e della vita in casa editrice -, e ci ricorda, con affilata ironia, che forse cio? che piu? ci rende umani sono proprio le nostre mancanze. E che cio? che rende preziosa la felicita? e? il suo essere miracolosamente occasionale.

Il protagonista è Edwin de Valu, editor della Panderic Inc., casa editrice americana di piccole dimensioni. Un giorno estrae da un cumulo di manoscritti un libro, un manuale di autoaiuto particolarmente grande; cestina immediatamente la proposta, ma in seguito è costretto dal capo, in cerca di un bestseller, a pubblicarlo.

Il libro, Quello che ho imparato sulla montagna, ottiene un successo immediato ed è così ben scritto da riuscire lentamente a liberare le persone da tutte le insoddisfazioni. Il libro non è un manuale di autoaiuto come tutti gli altri: funziona. E mentre la felicità si diffonde come un morbo, le industrie collassano e i fedeli dell’estasi abbandonano il proprio lavoro per "andare a pesca", Edwin capisce che gli rimane una sola cosa da fare: dovrà salvare il mondo.

L'autore: Will Ferguson

Caustico autore di saggi umoristici sul Canada, suo paese natio, Will Ferguson ha vinto il Scotiabank Giller Prize, la Stephen Leacock Medal for Humour ed e? stato nominato per gli Impac Dublin Literary Award e il Commonwealth Writers’ Prize. Ha scritto per il New York Times, Esquire UK, e il Canadian Geographic magazine.

