'La figlia della serva': in libreria l'ultima fatica di Patrizia Carrano

Un madre anziana e oppositiva, lontana dal concetto di politicamente corretto. Una pletora di domestici a circondarle e osservarle. La figlia della serva, ultima fatica della giornalista Patrizia Carrano, edita da Vallecchi, è un romanzo dai tratti agri ed esilaranti, un'analisi sulle manchevolezze della sinistra e sul rapporto tra 'servo' e 'padrone'. Nel perenne dissidio fra una madre distratta e una figlia sentimentale - Elisabetta, già protagonista di La bambina che mangiava i comunisti -, l'opera ripercorre 50 anni di storia politica e sociale del nostro Paese, dal 1956 fino a oggi.

La trama

Elisabetta è capace di intuire, in anticipo sugli adulti, le falle del socialismo reale: crescendo, ha preso le distanze dalle granitiche certezze ideologiche di sua madre e ha inanellato amori, matrimoni, divorzi, illusioni politiche, vittorie e sconfitte. La figlia della serva non si limita a perlustrare con occhi partecipi ma impietosi uno spaccato della nostra borghesia intellettuale, ma guarda anche alle vicende del piccolo esercito di domestiche, portinaie, colf e badanti provenienti dal Veneto, dalle Marche, dalle Filippine o dal Perù, cui viene affidato il compito di badare all’adolescente Elisabetta e poi di accudire sua madre, divenuta con gli anni una vecchia imperiosa, pronta a tiranneggiare chiunque si prenda cura di lei.

Chi ha davvero amato Elisabetta? Chi protegge l’ormai novantenne Franca, minacciata di sfratto da un’avida figliastra? Con l’aiuto del suo affezionato e capace badante peruviano Manuel, l’indomita vecchia riuscirà a inventarsi una nuova esistenza, senza rinunciare alle amatissime sigarette e ai cioccolatini di cui è ghiotta? E troverà la forza di recuperare il rap porto con la figlia Elisabetta?

L'autrice

Patrizia Carrano è una giornalista, scrittrice, autrice radiofonica e sceneggiatrice. televisiva. Originaria di Crespano del Grappa (Treviso), vive a Roma. Giovanissima ha lavorato per il settimanale Noi donne, poi ad Amica, Anna, Elle, Max, Panorama e Sette. Per Rai 3 e Rai 1 ha raccontato oltre venti edizioni del Festival del cinema di Venezia. È stata voce di Radio 2, dove ha narrato le donne del ’900 in una trasmissione intitolata Amiche mie.

All'attivo ha una ventina di romanzi, quasi tutti con protagoniste femminili, da Baciami Stupido a Illuminata - La storia di Elena Lucrezia Cornaro, prima laureata nel mondo. Ha firmato come unica sceneggiatrice alcune fiction di grande ascolto nel prime time di Rai 1. I suoi libri sono tradotti in cinque lingue. Per Vallecchi ha scritto La bambina che mangiava i comunisti e Tutto su Anna. La spettacolare vita della Magnani.

La copertina