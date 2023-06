Avete visto il film su Flash? Allora non potete perdervi questi fumetti

Flash debutta da solista al cinema nel film The Flash, una produzione Warner Bros Pictures, che vede alla regia e alla sceneggiatura lo specialista di film horror Andy Muschietti. A vestire i panni del velocissimo Barry Allen è ancora una volta Ezra Miller, già visto nei film Batman v Superman: Dawn of Justice e Justice League. In occasione dell'uscita della pellicola, Panini Comics propone una serie di titoli perfetti per approfondire uno dei supereroi più amati dell’Universo DC.

Quali fumetti leggere con protagonista Flash

Punto di partenza è il prequel a fumetti del film: Flash: L’uomo più veloce del mondo, con i testi di Kenny Porter e i disegni di Ricardo López Ortiz, Juan Ferreyra e Jason Howard. Dopo la sconvolgente avventura vissuta insieme alla Justice League, Barry è determinato a diventare un vero eroe, ma quando delle nuove minacce spuntano a Central City, si rivolge a Batman perché gli insegni a controllare i suoi poteri.

Si prosegue con Flashpoint, realizzato dal team creativo composto da Geoff Johns e Andy Kubert, la cui trama incentrata sui viaggi nel tempo ha notevolmente ispirato la pellicola ora nelle sale. Quello in cui Barry si risveglia un giorno non è più il suo mondo: è un mondo in cui Wonder Woman e Aquaman hanno gettato milioni di persone nell’abisso della guerra, e dove nessun umano ha mai brandito la luce di Lanterna Verde. Batman ha le mani sporche del sangue dei suoi nemici, non esiste nessun Superman a difendere la Terra e, soprattutto, Barry è solo un uomo normale.

Il grande libro di Flash è invece un'antologia che ripercorre la vita editoriale dell'eroe con 20 storie frenetiche, dai suoi esordi, nel 1940, fino all’ultimo decennio con le migliori graphic novel scritte e disegnate dai leggendari creatori Gardner Fox e Carmine Infantino, e autori del calibro di Grant Morrison, Mark Millar, Mark Waid, Francis Manapul, Brian Buccellato.

Nel film, tra sbalzi temporali e mondi paralleli, l’eroico velocista fa l’incontro di due diversi Batman, uno interpretato da Michael Keaton e l’altro da Ben Affleck. Per un’immersione totale nella storia e un ritorno alla Gotham City di Tim Burton è immancabile la lettura di Batman ’89, il volume che racconta a fumetti il Cavaliere Oscuro interpretato da Keaton e una città più che mai divisa e bisognosa di un giustiziere.