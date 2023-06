Non leggiamo, ma si promuove molto. Anche con la biblioteca tra i banchi del mercato

Facciamo di tutto per promuovere la lettura, ma continuiamo a leggere (molto) poco. I numeri parlano chiaro: secondo i dati raccolti dal Pepe Research e rielaborati dal centro studio di Aie, i lettori italiani - nella fascia che va tra i 15 a 75 anni - sono passati dal 65% del 2019 al 59% del 2020, scendendo ulteriormente nel 2021 (56%). Sia beninteso che con 'lettore' si intende una persona che legge almeno un libro all'anno, quindi una miseria.

Quanto (non) si legge in Italia

Secondo i dati Istat, invece, la quota di lettori, in Italia, non va oltre il 40,8% della popolazione con età superiore ai 6 anni (l'anno di riferimento è il 2021). Tra questi, il 44% ha dichiarato di leggere fino a tre libri all'anno, mentre i lettori definiti 'forti', quelli che superano o pareggiano i 12 libri all'anno, sono il 15,3% (poco più del 7% dell'intera popolazione). Secondo le ricerche dell'istituto, il livello di istruzione gioca un ruolo fondamentale per le abitudini di lettura. Leggono libri il 71,5% delle persone laureate (ma dieci anni fa si superava il 75%), poco meno del 50% di chi ha un diploma, e attorno al 26% di chi ha una licenza elementare. Guardando alla provenienza geografica, le regioni del centro-nord sono quelle in cui si legge sicuramente di più: il 48% delle persone ha letto almeno un libro, mentre la percentuale scende drasticamente al Sud (29,5%), con l'eccezione della Sardegna, che si mantiene 'in media', con una percentuale di lettori che sfiora il 45%.

Il quadro è per certi versi drammatico, se lo si confronta con il resto d'Europa, ed è ancora più impietoso a livello globale. Secondo i dati forniti dall'associazione editori italiani, la Svezia è lo Stato europeo dove si legge di più, con il 90% della popolazione che ha letto almeno un libro nell'ultimo anno. Segue la Danimarca, con l'82% di lettori. Nel quadro continentale, l'Italia è nei bassifondi, e precede solo quattro nazioni: Cipro, Romania, Grecia e Portogallo. I nostri vicini della Germania toccano quota 79% di lettori, il Regno Unito l'80% e i Paesi Bassi l'76%. Tutto questo ricordando che legge solo il 40% degli italiani. Estendendo la lente a tutto il mondo, l'India è il Paese dove si legge di più, con una media di 11 ore a settimana trascorse sui libri, seguita da Thailandia, Cina, Egitto e Russia, dove la media sfiora le 8 ore.

In Italia non si legge, eppure di iniziative per invogliare alla lettura ce ne sono, e non poche. Ci sono i grossi festival letterari come il Salone del Libro di Torino, il Pordenonelegge a Pordenone, il Festivaletteratura di Mantova, il Bookcity di Milano. Ma ci sono anche i festival più piccoli, capaci comunque di catalizzare l'attenzione e richiamare i più grandi nomi della letteratura mondiale come Incroci di Civiltà a Venezia (organizzato dall'università Ca' Foscari), Più libri più liberi (fiera della piccola e media editoria a Roma), il Book Pride, fiera dell'editoria indipendente di Genova. Tutti appuntamenti che richiamano migliaia di persone, appassionati e curiosi. Ce ne sono a centinaia di fiere di ogni dimensione lungo lo Stivale, eppure leggiamo poco, nonostante le presenze più che lusinghiere. Sarà che una fiera sulla letteratura richiama - giustamente - lettori già avviati e non i meno abituati a sfogliare le pagine di un libro.

La biblioteca scende al mercato

Lasciando da parte le manifestazioni con una grossa organizzazione alla base, c'è anche chi nelle piccole realtà si dà da fare per promuovere la lettura tra i propri compaesani. Tra le proposte più curiose c'è quella della biblioteca comunale allestita in piazza a Città di Castello (Perugia) tra i banchi del mercato settimanale. Una sorta di succursale della sede principale, posizionata davanti al municipio, che dopo l'appuntamento di sabato 24 giugno, si ripeterà l'ultimo sabato di luglio e giovedì 24 agosto, in tutti i casi con orario dalle 9 alle 13. Si tratta di un appuntamento collegato al calendario di eventi estivi della città, fortemente voluto dall'amministrazione comunale per avvicinare la cittadinanza al piacere della lettura.

"L'iniziativa - ha commentato l’assessore alla Cultura, Michela Botteghi - rientra in una vasta programmazione che l'ufficio cultura e la biblioteca comunale da qualche anno hanno predisposto per promuovere la lettura con eventi e manifestazioni in grado di raggiungere un numero sempre più elevato di persone. Oggi essere qui in questa splendida piazza, fra la Torre civica, palazzo comunale, la cattedrale con i libri accanto alle bancarelle del mercato settimanale è davvero un segnale straordinario di vita vera con al centro la voglia di leggere, di conoscere".

Book-crossing per i dipendenti comunali

La promozione della lettura sta molto a cuore agli uffici cultura delle amministrazioni comunali, sia a favore dei cittadini, sia a favore della 'forza lavoro'. A Genova, all'interno dello splendido Palazzo Tursi, è nato infatti il primo book-crossing dedicato ai dipendenti del Comune, ma anche a consiglieri comunali, assessori e giornalisti che sono soliti frequentarlo. Lo slogan è chiaro, e descrive a pieno il senso dell'iniziativa: "Prendimi, leggimi e riportami". Una prima selezione di libri è stata curata dall’assessorato al Personale e dall'ufficio Benessere organizzativo, e adesso ci si aspetta tanti altri volumi da posizionare nella prima "casetta" di book-crossing, a cui presto si aggiungeranno quelle al Matitone e ai Servizi Civici.

Per l'assessore al Personale, Marta Brusoni, si tratta di una iniziativa che mira a creare "un nuovo piccolo angolo di incontro e scambio libero e gratuito di libri" per consentire "la più larga partecipazione alla pratica della lettura, aumentare i lettori ed i luoghi della lettura, e condividere pensieri ed esperienze anche all’interno di questa grande famiglia lavorativa che è il Comune di Genova. Il progetto di book-crossing mira ad innescare anche la partecipazione attiva dei dipendenti nella costituzione dell’inventario dei libri da scambiare".

L'idea di Sangiuliano

E a promuovere la lettura, ci sta pensando anche il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. Nel corso della presentazione dell'iniziativa #ioleggoperché dell'Aie, il 'capo' del Collegio Romano ha espresso l'intenzione di regalare un libro a ogni nuovo nato, perché l'abitudine a leggere "va consolidata quanto più possibile lungo l’intero percorso formativo dei cittadini di domani, ma deve partire dalla famiglia". Libro che il nuovo nato, ovviamente, "leggerà poi quando avrà imparato a farlo, per riportare il maggior numero di persone al gesto più rivoluzionario che si possa pensare in un’epoca iper connessa come la nostra: dedicare un tempo esclusivo alla lettura".