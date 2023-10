Il Premio Nobel per la letteratura 2023 al drammaturgo norvegese Jon Fosse

L'accademia svedese ha assegnato a Jon Fosse il premio Nobel per la Letteratura 2023 "per le sue opere teatrali e la prosa innovativa che danno voce all’indicibile". Lo scrittore e drammaturgo norvegese succede alla francese Annie Ernaux.

Jon Fosse, nuovo Nobel per la letteratura

Fosse, nato a Haugesund 64 anni fa, nel 2007 era stato insignito dell'Ordre national du Mérite in Francia e incluso dal Daily Telegraph, tra i 100 geni viventi. La sua immensa opera, scritta in norvegese Nynorsk (una delle due forme ufficiali di scrittura riconosciuta nel Paese scandinavo) abbraccia una varietà di generi che spaziano tra opere teatrali, romanzi, raccolte di poesie, saggi, libri per bambini e traduzioni. Annoverato tra i drammaturghi più rilevanti del mondo, negli ultimi anni è stato riconosciuto sempre di più anche per le sue opere in prosa.

Gli altri premi Nobel 2023

Nei giorni scorsi, il premio Nobel per la Medicina 2023 è stato assegnato a Katalin Karikó e Drew Weissman, per le scoperte che hanno "portato all'approvazione di due vaccini Covid-19 basati su mRna di grande successo alla fine del 2020". Pierre Agostini, Ferenc Krausz e Anne L'Huillier hanno invece vinto il premio Nobel per la fisica 2023. Il riconoscimento è stato assegnato ai tre scienziati per l'invenzione degli "attosecondi", i segnali più brevi mai creati dall'uomo e che promettono di aprire la via a una nuova era dell'elettronica.