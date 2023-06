Zerocalcare e quella sottile linea tra fumetti e serie animate

La fama quasi per caso, caricando le proprie strisce sul web. È diventato tra gli autori più popolari d'Italia con la sua prima graphic novel La profezia dell'armadillo, vero e proprio caso editoriale pubblicato da Bao Publishing, che da subito ha creduto nelle sue potenzialità. Si è confermato come il fumettista più apprezzato negli anni a venire, con una lunga serie di libri, pubblicati sempre per Bao. E infine, almeno per ora, si è reinventato nel mondo dell'animazione, con le prime serie prodotte da Netflix. Zerocalcare, al secolo Michele Rech, non ha bisogno di presentazioni, è una solida e stabile presenza nel panorama editoriale italiano, nonché punto di riferimento per le nuove generazioni di fumettisti, nonostante non abbia ancora compiuto 40 anni.

Nel 2021, Zero sperimenta. In realtà aveva cominciato a farlo già prima, ma è Netflix a dargli la possibilità di produrre la sua prima serie animata, Strappare lungo i bordi, realizzata da Movimenti Production in collaborazione con Bao. Accolta sin da subito positivamente dalla critica e dal pubblico - nonostante fosse il suo esordio -, per molti il miglior contenuto italiano dell'anno, un giorno dopo la sua uscita ufficiale ha guadagnato subito il secondo posto nella top ten settimanale di Netflix, per ottenerne la vetta il giorno successivo. C'è da credere che anche Questo mondo non mi renderà cattivo, seconda serie animata del fumettista romano, uscita su Netflix il 9 giugno (e di cui sono stati proiettati due episodi in anteprima all'ex Mattatoio a Roma), seguirà la stessa scia di successo. Perché Zero potrà essere divisivo, a volta autoreferenziale (e che male c'è?), ma sa toccare certe corde dell'animo umano come in pochi altri sanno fare. Lo ha dimostrato con la sua ricca produzione negli ultimi dieci anni, utilizzando uno stile semplice e diretto, pur trattando sempre temi delicati e alle volte pure complessi, senza mai scadere nella banalità. È questo, per chi scrive e non solo, il punto di forza di Zerocalcare.

Anche nella nuova serie non cambia registro: la trama ruota attorno alla difficoltà di restare se stessi, in un mondo che ogni giorno rischia di minare le poche certezze delle persone. Composto di sei episodi, che l'autore consiglia di guardare un massimo di due alla volta, senza abbandonarsi al binge watching, Questo mondo non mi renderà cattivo entra forse ancora più nel profondo nei temi solitamente esplorati da Zero: "È più divisiva per il tema più politico - ha commentato durante la presentazione alla stampa -, ma è anche un auspicio a non disperare. Anche se tratta tematiche delicate, importanti, non dobbiamo incattivirci". Nella linea narrativa, oltre al protagonista, ci sono gli immancabili Secco e Sarah, così come l'Armadillo, da sempre coscienza di Zero, che torna ad essere doppiato anche in questa seconda produzione dalla voce inconfondibile di Valerio Mastandrea. A loro, si aggiunge un nuovo personaggio, Cesare. È un vecchio amico che torna nel quartiere dopo essere stato via, mettendo in crisi il protagonista. Cesare fatica a riconoscere quel mondo in cui è vissuto fin da bambino, e Zero vorrebbe tanto aiutarlo, ma capisce ben presto che non può farci nulla, che non è lui che può fargli superare le difficoltà e trovare il suo posto nel mondo.

Scrive Marianna Ciarlante della redazione di Today.it, che ha visto la serie in anteprima: "Questo mondo non mi renderà cattivo mantiene lo stile identificativo di Michele Rech, ma si distacca molto dalla serie che l'ha preceduta. Questo titolo, infatti, dà più spazio ai personaggi secondari dell'universo narrativo di Zerocalcare e a nuove tematiche molto contemporanee e, forse, anche un po' spinte da un filone comunicativo che al giorno d'oggi va tanto di moda e sembra essere necessario in un prodotto televisivo". Nella serie vengono affrontate tematiche molto comuni in recenti serie tv o film "come l'inclusività, il reinserimento sociale, il mondo Lgbt.

Ma, al di là dei temi specifici trattati da questa serie, il bello di Zerocalcare resta sempre il suo modo di raccontare valori universali con un linguaggio universale che parla a tutti e cercare di trovare un senso a tutta la contraddizione e follia della vita.

Per non allentare il suo legame con la carta, ma anzi per rafforzarlo alla luce della sua ormai non più nuova esperienza, Zerocalcare uscirà in libreria il prossimo 20 giugno con lo 'Zerocalcare Animation Art Book', edito da Bao, nel quale l'autore racconta il suo mondo dell'animazione, per la prima volta in modo organico, con materiale inedito e mai visto prima: bozzetti, production art, foto dai backstage e disegni preparatori, con interviste alle principali figure che hanno lavorato a Strappare lungo i bordi e Questo mondo non mi renderà cattivo. Si tratta, spiega l'editore di "uno sguardo divertito e divertente dietro le quinte di due delle serie animate più amate degli ultimi anni, un racconto per emozioni e immagini senza precedenti in un cartonato a colori con sovraccoperta".

Chi è Zerocalcare (per chi non lo conoscesse)

Zerocalcare è nato ad Arezzo il 12 dicembre 1983. Dopo aver vissuto in Francia, si trasferisce a Rebibbia (Roma), quartiere cui l’autore è molto legato. Da sempre molto attivo nel mondo dei centri sociali, nel 2011 realizza il suo primo libro a fumetti, La profezia dell’armadillo, che nel 2012 viene ristampato in un’edizione a colori dalla casa editrice milanese Bao Publishing. Sempre nel 2012 pubblica il suo secondo libro, Un polpo alla gola, in cui per la prima volta si cimenta con un racconto di ampio respiro. Nel 2013 esce Ogni maledetto lunedì su due, raccolta delle storie del blog e dello stesso anno è anche Dodici, racconto di genere apocalisse-zombie, una non troppo velata dichiarazione d’amore verso il proprio quartiere, Rebibbia.

Nel 2014 viene pubblicato Dimentica il mio nome, quinto libro dell’autore, che nel 2015 viene candidato al Premio Strega. Prima dell’uscita della seconda raccolta del blog, L’elenco telefonico degli accolli, a inizio 2015, sulla rivista Internazionale, Michele Rech pubblica un reportage a fumetti intitolato Kobane Calling, in cui racconta la propria esperienza sul confine turco-siriano in supporto al popolo curdo. Il reportage, arricchito da una seconda parte inedita, è diventato un libro nel 2016, arrivato a vendere oltre 120 mila copie. Nel 2017, realizza l’opera in due volumi Macerie Prime, divisa in 'Se una notte di inverno un armadillo' e 'Sei mesi dopo'. L’opera non fa che accrescere la popolarità di uno dei narratori più importanti della nostra epoca. Nel 2019, pubblica La scuola di pizze in faccia del Professor Calcare, raccolta di storie e recensioni di film e serie tv apparse sul suo blog e sulle principali riviste nazionali, collegate da una storia inedita.

Nell’autunno 2020 Zerocalcare torna in libreria con un nuovo graphic novel, Scheletri, storia a cavallo tra realtà e invenzione, tra oggi e vent’anni fa, tra la paura del futuro e quella del presente. Esce poi a dicembre A babbo morto, favola nera tra illustrazione e fumetto che, attraverso la figura di Babbo Natale, si fa metafora della nostra società precaria. Il 2021 è l'anno in cui il seguito di Zerocalcare si accresce ulteriormente grazie alla serie animata per Netflix dal titolo Strappare lungo i bordi, che riceve il plauso universale di pubblico e critica e che nel giro di pochissimo tempo diventa un classico. A distanza di qualche mese, esce la raccolta a fumetti Niente di nuovo sul fronte di Rebibbia, mentre è dell'autunno 2022 No sleep till Shengal, reportage del suo viaggio in Medio Oriente nell'enclave irachena degli Ezidi, comunità minacciata dalle tensioni internazionali e protetta dalle milizie curde, documentando le loro condizioni di vita e la lotta.