Nuovo romanzo per John Grisham: il re del giallo giudiziario in libreria con 'I fantasmi dell'isola'

Puntuale come un orologio svizzero, torna l'appuntamento fisso con il re del giallo giudiziario. Razzismo, ingiustizia sociale e corruzione sono le tematiche portanti, tanto care all'autore, sulle quali si incardina I fantasmi dell'isola, ultima fatica letteraria di John Grisham, in uscita in libreria il prossimo 18 giugno per Mondadori. Autore best seller da oltre 300 milioni di copie vendute in carriera, nel nuovo romanzo lo scrittore statunitense torna a Camino Island, già sfondo di Il caso Fitzgerald e L'ultima storia, pubblicati rispettivamente nel 2017 e nel 2020.

La trama

Dark Isle, piccola isola disabitata al largo della Florida non lontana da Camino Island, è un rinomato ritrovo di scrittori e intellettuali. Con la sua natura selvaggia e le sue spiagge incontaminate, ha tutto ciò che si può desiderare per una vacanza indimenticabile. Uno spregiudicato colosso immobiliare fiuta l’affare, determinato ad appropriarsene a ogni costo e a trasformarla in un mega resort turistico con un casinò. Intorno a quel paradiso aleggiano però leggende sinistre: annegamenti, sparizioni, storie di fantasmi e riti vudù da sempre hanno scoraggiato chi avrebbe voluto

avvicinarsi.

Solo una persona conosce la verità: la formidabile e indomita Lovely Jackson. Ottant’anni, ultima discendente degli schiavi che quasi tre secoli prima erano riusciti a liberarsi e avevano eletto Dark Isle a loro rifugio, Lovely è nata e ha vissuto lì per quindici anni e sostiene di essere l’unica legittima proprietaria dell’isola. Per fermare la speculazione edilizia, la protagonista cercherà aiuto in Bruce Cable, noto libraio antiquario, la sua amica Mercer Mann, romanziera che ambisce a scrivere un libro sulla vicenda umana di Lovely, e Steven Mahon, avvocato esperto in battaglie ambientaliste.

L'autore

John Grisham è autore di quarantuno romanzi, un saggio, una raccolta di racconti e sette romanzi per ragazzi, tutti bestseller editi da Mondadori. Le sue opere sono tradotte in cinquanta lingue. L’ultimo romanzo pubblicato è Lo scambio, uscito nel 2023.

La copertina